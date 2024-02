Die Bauern warteten laut örtlichen Medien auf den mit Zementblöcken, Eisenträgern und provisorischen Barrikaden versperrten Strassen, die nach Neu-Delhi führen, unter anderem an der Shambhu-Grenze zwischen den Bundesstaaten Punjab und Haryana, wo sie an ihrem Zug auf die Hauptstadt gehindert wurden. Die Landwirte hatten ihrerseits Bagger, Sandsäcke, Handschuhe und Masken mitgebracht. Einige von ihnen trugen demnach kugelsichere Westen. Wie «India Today» berichtete, waren die Sicherheitskräfte an den Absperrungen mit Elektroschockern, Tränengasgranaten und Smogmasken ausgerüstet. Mithilfe von Drohnen soll auch Tränengas auf Demonstranten abgeworfen worden sein.