Glückwünsche

Glückwünsche für den Erfolg der CJP gab es unter anderem von dem prominenten indischen Erziehungsreformer und Klimaaktivisten Sonam Wangchuk. «Es ist ein Sieg des Friedens, der Geduld und der Beharrlichkeit», schrieb der 59-Jährige in den sozialen Medien. Wangchuk war aus Solidarität mit der Bewegung in einen Hungerstreik getreten, den er diese Woche erst nach 26 Tagen beendete. Sein Engagement trug nach Ansicht von Beobachtern dazu bei, dass die jungen Protestierenden von der Regierung ernst genommen wurden.