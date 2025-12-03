Die Regierung war mit ihrer am Montag veröffentlichten Verordnung zur Pflicht-App auf Kritik gestossen. Bürgerrechtsgruppen äusserten ihre Befürchtung, die Privatsphäre der Nutzer könnte verletzt werden.
Indiens Kommunikationsminister Jyotiraditya Scindia sagte später, die Nutzer könnten die App jederzeit deaktivieren oder wieder löschen. Über diese Option hatte zuvor Unklarheit geherrscht.
Besserer Schutz vor Cyber-Betrug?
Die Anordnung sollte nach Angaben der Regierung helfen, die Bürger des Landes besser vor Cyber-Betrug zu schützen. Auch könne dadurch der Kauf von gefälschten Geräten verhindert werden. Durch die Vorinstallation der App, die sich von einem Regierungsportal herunterladen lässt, würden mehr Nutzer erreicht. Die Verfügung sollte für alle Smartphones gelten, die im Land hergestellt oder zum Gebrauch in Indien importiert werden./dg/DP/nas
(AWP)