Besserer Schutz vor Cyber-Betrug?

Die Anordnung sollte nach Angaben der Regierung helfen, die Bürger des Landes besser vor Cyber-Betrug zu schützen. Auch könne dadurch der Kauf von gefälschten Geräten verhindert werden. Durch die Vorinstallation der App, die sich von einem Regierungsportal herunterladen lässt, würden mehr Nutzer erreicht. Die Verfügung sollte für alle Smartphones gelten, die im Land hergestellt oder zum Gebrauch in Indien importiert werden./dg/DP/nas