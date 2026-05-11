DELHI (awp international) - Angesichts des Kriegs im Nahen Osten und höherer Energiepreise hat Indiens Premierminister Narendra Modi seine Landsleute den zweiten Tag in Folge aufgerufen, Sprit zu sparen und auch wieder mehr von zu Hause aus zu arbeiten. Der Verbrauch von Benzin und Diesel müsse runter, ratsam seien daher öffentliche Transportmittel, sagte Modi laut der Nachrichtenagentur ANI und anderer indischer Medien bei einer Rede im westlichen Bundesstaat Gujarat.