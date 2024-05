Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus hat seine indische Grosskundin Indigo auch als Käuferin für den Grossraumjet A350 gewonnen. Die Billigfluggesellschaft bestellt 30 Maschinen in der Standardversion A350-900, wie der Dax-Konzern am Montag in Toulouse mitteilte. Für Indigo ist es der erste Kauf von Grossraumjets überhaupt. Bei den Mittelstreckenjets ist Indigo mit Airbus allerdings so dick im Geschäft wie keine andere Airline.