Sein Land werde Flugzeuge schicken, um zunächst rund 1.000 Menschen aus Gaza in den Inselstaat zu bringen, sagte er. Das Angebot richte sich vor allem an Verletzte, Waisen und Menschen mit Traumata. Die betreffenden Palästinenser sollen später in ihre Heimat zurückkehren. «Das ist die Position der indonesischen Regierung», sagte Prabowo.