«Reine Routine»

Eine Schadenersatzklage wie jene der Gruppe aus Indonesien sei für ein Zivilgericht «reine Routine», sagte die Anwältin. Es bestehe ein schützenswertes Interesse, das als Prozessvoraussetzung gegeben sein müsse. Die Interessen der Klägerin und der Kläger seien persönlich, praktisch, und aktuell, wie es das Gesetz verlange. Die Persönlichkeitsrechte der Gruppe der Klagenden würden bereits heute durch den Klimawandel und dessen Folgen geritzt.