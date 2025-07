Dabei handelt es sich um eine Mischung aus heissem Gas, Asche, Gestein und Lava, das mit hoher Geschwindigkeit am Vulkanhang hinabströmt. Über Verletzte oder Tote gab es zunächst keine Berichte. Den Behörden zufolge dauert die Eruption aber noch an, so dass weitere Explosionen möglich sind. Experten warnten zudem vor möglichen Laharen - vulkanischen Schlammlawinen, die extrem schnell und gefährlich sein können.