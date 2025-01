Im vergangenen Jahr ging die Wirtschaftsleistung von Europas grösster Volkswirtschaft das zweite Jahr in Folge zurück. Erwartet wird, dass die Bundesregierung am Mittwoch ihre Konjunkturprognose deutlich nach unten korrigiert und für das laufende Jahr nur noch ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,3 Prozent erwartet. Im Herbst ging die Regierung noch von einem Wachstum von 1,1 Prozent aus. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) legt am Mittwoch den Jahreswirtschaftsbericht vor.