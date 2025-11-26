Viel Kurzarbeit

Der Anteil der Unternehmen mit Kurzarbeit steigt entsprechend weiter: Aktuell nutzten 21 Prozent dieses Instrument, und bei über der Hälfte dieser Firmen betreffe es mehr als 40 Prozent der Belegschaft. Insgesamt verharre die Nutzung von Kurzarbeit im Jahresverlauf auf einem hohen Niveau.