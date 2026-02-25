Hauptgründe sind die schwache Nachfrage, der anhaltend starke Franken sowie der Fachkräftemangel. Die Senkung der US-Zölle auf 15 von 39 Prozent habe zudem nur begrenzte Entlastung gebracht, teilte Swissmechanic am Mittwoch mit. Für die Mehrheit der Unternehmen bedeute dies keine Trendwende, sondern lediglich eine moderate Verbesserung der Geschäftsaussichten.