Die kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) bleiben in einer schwierigen Lage. Laut dem neuen Swissmechanic-Geschäftsklimaindex beurteilen wie schon im Januar drei von vier MEM-Betrieben ihre aktuelle Lage als ungünstig. Es zeichnet sich keine Erholung ab.