Der PMI habe mit dem aktuellen Stand wieder an die Werte zu Jahresbeginn und vor den Zollankündigungen der USA angeknüpft, heisst es in der Mitteilung. Der deutliche Anstieg entspreche der drittstärksten Veränderung in der Geschichte des Indikators. Wie nachhaltig die Erholung aber tatsächlich sei, bleibe abzuwarten.