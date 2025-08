Die Ankündigung der US-Regierung, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren ab dem 7. August zu erheben, ist in den aktuellen Wert allerdings noch nicht eingeflossen. Dennoch erwartet rund die Hälfte der Industrieunternehmen in den kommenden zwölf Monaten einen Anstieg protektionistischer Massnahmen - rund ein Drittel hat in den letzten zwölf Monaten einen Anstieg solcher Massnahmen bereits beobachtet.