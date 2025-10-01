Vor allem der Auftragsbestand der Schweizer Industriefirmen nahm im September deutlich ab, wie der Blick in die Details zeigt. Der entsprechende Teilindex fiel um 4,7 auf 40,5 Punkte. Auch der Lagerabbau im Ein- und Verkauf hielt an: Die jeweiligen Komponenten gingen auf noch 45,2 resp. 44,3 Punkte zurück.