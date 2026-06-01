Der PMI für den Dienstleistungssektor ist nach seinem leichten Rückgang im April im Berichtsmonat dann auch wieder gestiegen. Konkret nahm er um 1,2 auf 56,0 Punkte zu. Auch dieser Wert liegt über den Schätzungen der Ökonomen (51,0 bis 55,0 Punkte). Getrieben wurde der Anstieg von einer Verbesserung der Geschäftstätigkeitskomponente, die auf dem höchsten Wert seit 52 Monaten notiert.