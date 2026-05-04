Der PMI für den Dienstleistungssektor hingegen ging etwas zurück. Er fiel im April um 2,4 auf 54,8 Punkte, blieb damit aber dennoch das fünfte Mal in Folge über der Wachstumsschwelle und über den Schätzungen der Ökonomen (52,0 bis 54,0). Der Durchschnitt von 55 Zählern im Zeitraum von Januar bis April deute auf eine robuste Konjunktur im Dienstleistungssektor hin, heisst es dazu.