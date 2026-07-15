Die Erzeugung von Investitionsgütern, dazu ​zählen etwa Maschinen und ​Fahrzeuge, wurde im Mai zum Vormonat um 0,3 Prozent ‌hochgefahren. Bei Vorleistungsgütern gab es ein Minus von 0,3 Prozent, während die Energieversorger 2,2 ​Prozent ​mehr erzeugten. In ⁠Deutschland hat sich die Stimmung ​im Verarbeitenden Gewerbe ⁠im Juni aufgehellt, wie das Münchner Ifo-Institut ‌bei seiner Unternehmensumfrage herausfand. Dies war auf die spürbar verbesserten Erwartungen zurückzuführen. ‌Dagegen wurden die Urteile zur aktuellen ​Lage geringfügig nach unten korrigiert.