Den stärksten monatlichen Anstieg gab es in Irland, wo die Produktion um 12,4 Prozent zulegte. Durch einen hohen Anteil der Produktion von ausländischen Firmen sind die Daten für Irland unbeständig, sodass monatliche Schwankungen höher sein können als in anderen Ländern. In Deutschland legte die Produktion um 2,2 Prozent zu.