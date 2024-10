Generell bleibt die Lage in der deutschen Industrie aber kritisch: Die besseren Produktionsdaten folgen auf enttäuschende Auftragszahlen. Der Auftragseingang in den deutschen Industriebetrieben war im August unerwartet stark gefallen, was der Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung in der zweiten Jahreshälfte einen herben Dämpfer versetzte.