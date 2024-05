Die Industrie des Euroraums schrumpfe weiter, kommentierte S&P das Umfrageresultat. Die Entwicklung im Währungsraum klaffe auseinander: In südlichen Ländern wie Spanien oder Griechenland wachse das verarbeitende Gewerbe, neuerdings auch in den Niederlanden. Dagegen sei die Lage in Deutschland und Österreich am schlechtesten.