Dass sich die Stimmung überhaupt eingetrübt hat, sei allein auf Deutschland zurückzuführen. In den anderen Ländern verbesserten sich die Indikatoren dagegen. Am besten liefen die Geschäfte laut S&P in Griechenland und Irland. In Frankreich, Italien und Spanien besserte sich die Stimmung ebenfalls. Für die spanische Industrie signalisiert der Indikator sogar wieder ein leichtes Wachstum.