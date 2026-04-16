Die beiden Verbände haben den Angaben zufolge bereits seit Anfang Jahr ihre Aktivitäten in der nationalen beruflichen Grundbildung gemeinsam unter dem Dach von Swissmem gebündelt. «Auf der Grundlage dieser erfolgreichen Zusammenarbeit haben die jeweiligen Führungsgremien vereinbart, ein Projekt für eine Fusion und die Schaffung eines gemeinsamen Verbands für die Schweizer Tech- und MEM-Industrie zu starten», heisst es weiter. Den entsprechenden Entschluss haben der Swissmem Vorstand am 26. Februar 2026 und der Swissmechanic Verbandsrat sowie am 15. April 2026 gefasst.