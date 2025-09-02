Weiter werden die Berufs- und Grundbildungskommissionen zusammengeführt, hiess es in der Mitteilung. Die Fusionspläne sollen bis Ende Jahr umgesetzt werden. Sie gelten unter Vorbehalt von anstehenden Beschlüssen: Der Vorstand von Swissmem entscheidet am 11. September über die Umsetzung, die Delegiertenversammlung von Swissmechanic am 25. Oktober.