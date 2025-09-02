Die Leistungen sollen künftig vom Swissmem-Berufsbildungsstandort in Winterthur erbracht werden, wie die Verbände am Dienstag mitteilten. Die Zusammenlegung betrifft demnach die Entwicklung und den Vertrieb der Bildungsmedien, das Qualifikationsverfahren, die Berufspflege und das Berufsmarketing sowie die Berufsrevisionen.
Weiter werden die Berufs- und Grundbildungskommissionen zusammengeführt, hiess es in der Mitteilung. Die Fusionspläne sollen bis Ende Jahr umgesetzt werden. Sie gelten unter Vorbehalt von anstehenden Beschlüssen: Der Vorstand von Swissmem entscheidet am 11. September über die Umsetzung, die Delegiertenversammlung von Swissmechanic am 25. Oktober.
Swissmem und Swissmechanic sind laut eigenen Angaben Träger der Grundbildung in acht technischen Berufen.
mk/
(AWP)