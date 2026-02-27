Oneida übernehme dazu global Wartung, Reparaturen und biete zudem ein Upgrade mit aktueller Inficon-Transpector-Massenspektrometertechnik an, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend.
Das Messtechnikunternehmen Inficon baut seine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Oneida Research Services aus. Damit werde der langfristige Service und Support für den abgekündigten Helium-Leckdetektor «CHLD Pernicka 700H» sichergestellt.
Oneida übernehme dazu global Wartung, Reparaturen und biete zudem ein Upgrade mit aktueller Inficon-Transpector-Massenspektrometertechnik an, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend.
