Das neue Team solle bestehende Programme wie SmartFDC und Optimierte Produktionsplanung weiterentwickeln, um die Prozesseffizienz, Steuerung und Automatisierung in der Halbleiterfertigung zu verbessern, teilte das Unternehmen am Montag mit. Inficon sieht den Einsatz von künstlicher Intelligenz als Schlüssel zur Steigerung von Produktivität, Rentabilität und Stabilität in der Halbleiterindustrie.