Ausblick, Aktiensplit

Das Umfeld sei herausfordernd gewesen, erklärt das Unternehmen weiter. Dennoch seien im Schlussquartal rekordhohe Umsätze erzielt worden. Beim Blick in die Zukunft ist Inficon denn auch vorsichtig optimistisch. Man sei bereit, vom erwarteten Aufschwung in der Halbleiterindustrie zu profitieren. Dieser sollte überwiegend in der zweiten Jahreshälfte stattfinden.