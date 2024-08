Es wird ernst mit der neuen Fabrik des taiwanischen Chipherstellers TSMC im «Silicon Saxony» in Dresden. «Am 20. August erfolgt der Spatenstich für dieses Joint Venture», sagte Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender des deutschen Halbleiterherstellers Infineon , der mit zehn Prozent an dem Werk beteiligt ist, der «Süddeutschen Zeitung». Auch der Bau der neuen Infineon-Fabrik im Norden von Sachsens Landeshauptstadt komme gut voran. Ab September 2025 sollten die Maschinen kommen und im Jahr darauf die Produktion beginnen. «Da sind wir also voll im Plan.» Infineon will fünf Milliarden Euro in diese Erweiterung seiner Produktion in Dresden stecken - und damit über 1000 neue Jobs schaffen.