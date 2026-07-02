Der Chiphersteller Infineon will seine Produktionskapazität in Dresden verdoppeln und nimmt am Donnerstag (11.00) ein neues Werk in Betrieb. Die Smart Power Fab ist ein Bau der Superlative und kostete rund fünf Milliarden Euro. Etwa eine Milliarde davon kommt aus öffentlicher Förderung. Mit der Produktionsstätte werden etwa 1.000 neue Jobs geschaffen.