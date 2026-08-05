Der Chiphersteller Infineon wird nach dem dritten Quartal optimistischer für sein Geschäft mit Stromlösungen für KI-Rechenzentren. So sollen die Erlöse aus dem Bereich im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) nun bei mehr als 1,6 Milliarden Euro liegen, hiess es in einer am Mittwoch veröffentlichten Präsentation zu den Quartalszahlen.