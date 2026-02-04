In der Prognose nicht enthalten ist der jüngste Neuzugang von Infineon. Am Vorabend kündigte der Konzern die Übernahme eines Teils des Sensorgeschäfts von AMS Osram für 570 Millionen Euro an. Das veräusserte Geschäft mit nicht optischen Sensoren erwirtschaftete im Kalenderjahr 2025 AMS Osram zufolge rund 220 Millionen Euro Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von etwa 60 Millionen Euro. Mit der geplanten Investition stärke Infineon seine Position im Bereich der Sensoren für Automobil- und Industrieanwendungen durch ein komplementäres Portfolio und erweitere die Produktpalette bei Sensoren für medizinische Anwendungen, so Infineon.