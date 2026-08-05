Die im Dax notierte Aktie rutschte am Mittwochvormittag um mehr als fünf Prozent ab und war damit Schlusslicht in dem Index, in dem es nur wenige Verlierer gab. Dennoch kommt das Papier im laufenden Jahr immer noch auf einen Wertzuwachs von gut 60 Prozent, auch wenn es im letzten Monat im Zuge von Sorgen um die Nachhaltigkeit von KI-Investitionen deutlich Federn lassen musste.