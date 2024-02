Der Chipkonzern Infineon senkt wegen der Währungs- und Marktschwäche seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. So geht das Unternehmen nun für 2023/24 (per Ende September) von einem Umsatz von etwa 16 Milliarden Euro in der Mitte der Spanne aus, wie das Unternehmen am Dienstag in Neubiberg mitteilte. Zuvor hatte Infineon eine Milliarde mehr in Aussicht gestellt. Die Segmentergebnis-Marge, die das operative Ergebnis abbildet, erwartet das Management um Jochen Hanefeld nun bei einem niedrigen bis mittleren 20er-Prozentsatz, nach zuvor avisierten 24 Prozent. Dabei unterstellt Infineon nun einen Euro-US-Dollar-Wechselkurs von 1,10, nach zuvor 1,05. Die neue Prognose liegt unter den Erwartungen der Analysten. Zuvor hatten sich bereits mehrere Konkurrenten pessimistischer geäussert.

06.02.2024 07:59