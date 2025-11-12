Der Chiphersteller Infineon erwartet im neuen Geschäftsjahr nach Rückgängen wieder ein moderates Umsatzwachstum. Das Marktumfeld werde weiter uneinheitlich bleiben, erwartet Konzernchef Jochen Hanebeck. «In Automobil-, Industrie- und verbrauchernahen Märkten sind die Wachstumsimpulse noch verhalten. Viele Kunden fahren auf Sicht und bestellen kurzfristig», erklärte er bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen am Mittwoch in Neubiberg. Zudem befürchtet er, dass viele Kunden hier zum Jahresende ihre Bestände noch einmal zurückfahren werden - allerdings auf dann nicht mehr «nachhaltige Niveaus». Rückenwind lieferte indes das Thema Künstliche Intelligenz. Anleger an der Börse setzten daher wohl schon jetzt auf eine Geschäftsbelebung.