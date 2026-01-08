Den Höchststand 2025 erreichte die Inflation hierzulande bereits im Januar mit 0,4 Prozent. In der Folge ging sie deutlich zurück - begünstigt durch die Verunsicherung rund um die Zollpolitik von Donald Trump sowie die damit verbundene Aufwertung des Frankens, insbesondere gegenüber dem US-Dollar. Im Mai fiel die Teuerung dann mit -0,1 Prozent vorübergehend sogar leicht in den negativen Bereich. Danach zog sie wieder leicht an und lag Ende Jahr (Dezember) bei 0,1 Prozent im Plus.