Damit bewegt sich die Inflation in etwa auf dem Niveau der Vormonate. Im April und Mai lag sie jeweils bei 0,6 Prozent. Ökonomen hatten eine solche Entwicklung erwartet. Die Schätzungen der von der Nachrichtenagentur AWP befragten Experten gingen von einer Jahresteuerung zwischen 0,4 und 0,5 Prozent aus.