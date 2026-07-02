«Da die Gesamtinflation im zweiten Quartal den Prognosen der SNB vom Juni entspricht, sich die Energiepreise abschwächen, die Kerninflation weiterhin gedämpft bleibt und sowohl die Breite als auch die Dynamik der Inflation nachlassen, halten wir an unserer Erwartung fest, dass die SNB den Leitzins auf absehbare Zeit bei 0 Prozent belassen wird», fassen die Experten von Goldman Sachs ihre Erwartungen zusammen.