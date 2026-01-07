In der Eurozone hat sich die Inflation Ende des vergangenen Jahres dank geringerer Energiekosten abgeschwächt. Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. An den Finanzmärkten war dies erwartet worden. Ökonomen rechnen in den kommenden Monaten mit einem weiteren Rückgang der Teuerung im gemeinsamen Währungsraum.