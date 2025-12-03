Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte, lag die Jahresteuerung im November bei 0,0 Prozent nach 0,1 Prozent im Monat davor. Damit liegt der Wert wieder gleich hoch wie im April, im Mai war er gar kurzfristig leicht in den negativen Bereich gerutscht. Zum Start ins Jahr lag die Inflation noch bei 0,4 Prozent.