Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Januar um ‌durchschnittlich 1,7 ‌Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Im Dezember hatte die jährliche Inflationsrate bei ​aufwärts revidiert 2,0 Prozent gelegen. Die Europäische ‌Zentralbank (EZB) strebt eine Teuerungsrate von ‌2,0 Prozent an, die als optimal für die Wirtschaft im Währungsraum gilt.