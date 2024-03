Keine schnelle Zinssenkung wahrscheinlich

Mit dem jüngsten Rückgang stimmt auch der Trend in der Inflationsentwicklung weiterhin. Bereits im Januar war die Teuerung deutlich von 1,7 auf 1,3 Prozent gesunken. In der Spitze hatte die Inflation in der Schweiz im Sommer 2022 einen Wert von 3,5 Prozent erreicht, im Juni 2023 sank sie sie dann erstmals seit Anfang 2022 wieder unter die 2-Prozent-Marke.