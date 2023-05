Gleichzeitig beschleunigte sich die Deflation bei den Erzeugerpreisen, was die Schwierigkeiten der Hersteller unterstreicht, die nach der Aufhebung der Virus-Beschränkungen im Dezember auf einen Aufschwung hoffen. Der Erzeugerpreisindex (PPI) sank so schnell wie seit Mai 2020 nicht mehr und war den siebten Monat in Folge rückläufig. Er verzeichnete einen Einbruch um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach einem Rückgang von 1,4 Prozent im Vormonat. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einem Rückgang von 3,2 Prozent gerechnet. (Bericht von Liangping Gao und Ryan Woo, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)