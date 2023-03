Von Entwarnung kann aber noch keine Rede sein: Die Kernrate, in der die schwankungsreichen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak ausgeklammert sind, nahm im März weiter zu auf 5,7 Prozent. Im Februar hatte die Kerninflation noch bei 5,6 Prozent gelegen. Die Energiepreise gingen dagegen im März binnen Jahresfrist sogar um 0,9 Prozent zurück nachdem sie im Februar noch um 13,7 Prozent gestiegen waren. Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak zogen um 15,4 Prozent an nach einem Plus von 15,0 Prozent im Februar. Industriegüter ohne Energie verteuerten sich um 6,6 Prozent nach zuvor 6,8 Prozent. Die Preise für Dienstleistungen erhöhten sich im März um 5,0 Prozent. Im Februar hatte das Plus bei 4,8 Prozent gelegen.