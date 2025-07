Anstieg der Lebensmittelpreise flaut ab

Zugleich fielen Preissteigerungen für Lebensmittel mit 2,0 Prozent im Juni geringer aus als in den Monaten zuvor. Beim Einkaufen merken Konsumenten dies gleichwohl: So haben sich Obst (plus 7,4 Prozent) und Molkereiprodukte (plus 3,6 Prozent) stärker verteuert als der gesamte Warenkorb. Kaffee kostete im Juni 19,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, die Schokoladenpreise zogen um 17,4 Prozent an, Butter war 13,9 Prozent teurer.