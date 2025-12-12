Preissprung bei Nahrungsmitteln nicht mehr ganz so gross

Immerhin hat sich der Preisauftrieb bei Lebensmitteln weiter auf 1,2 Prozent verlangsamt. Allerdings sind viele Nahrungsmittel deutlich teurer als vor der Corona-Pandemie. Bei Obstkonserven stellten die Wiesbadener Statistiker im November einen Preissprung von 27,5 Prozent fest, Kaffee verteuerte sich binnen Jahresfrist um 21,1 Prozent, Schokolade wurde 19,4 Prozent teurer, für Rind- und Kalbfleisch mussten Konsumenten 13,8 Prozent mehr zahlen. Es gab aber auch etwas Entlastung: Die Butterpreise etwa sanken um 22 Prozent.