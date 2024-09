Hauptgrund für den überraschend starken Rückgang der Inflation im September waren kräftig sinkende Energiepreise, die um 7,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum nachgaben. So hat sich Rohöl an den Börsen im Sommer verbilligt - das spüren Verbraucher bei Heizöl und an der Tankstelle. Der Diesel- und Benzinpreis fiel zuletzt auf einen Tiefstand seit Ende 2021. Auch Strom wurde im ersten Halbjahr etwas günstiger, wie das Bundesamt berichtet.