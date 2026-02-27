Bei einem Wert um die zwei Prozent liegt die Inflation heute wieder in einem moderaten Bereich. Die Europäische Zentralbank etwa strebt für den Euroraum ein stabiles Preisniveau bei mittelfristig 2,0 Prozent Inflation an. Zudem haben viele Menschen dank steigender Löhne wieder mehr Geld in der Tasche: Im vergangenen Jahr stiegen die Einkommen erneut stärker als die Inflation. Unter dem Strich kletterten die Reallöhne laut Statistischem Bundesamt um 1,9 Prozent. Das Reallohnniveau aus dem Vor-Pandemie-Jahr 2019 wurde damit fast wieder erreicht./als/ceb/DP/nas