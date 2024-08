Für die Europäische Zentralbank (EZB) rückt das Ziel einer Inflationsrate von 2,0 Prozent damit wieder ein Stück weiter weg. Doch innerhalb der Währungszone ist der Preisauftrieb in einigen Ländern schon merklich abgeflaut: In Finnland (0,5 Prozent), Lettland (0,8 Prozent), Irland (1,5 Prozent) und auch in Italien (1,6 Prozent) liegen die Teuerungsraten deutlich unter dem Durchschnitt des Euroraums.