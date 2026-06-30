In Frankreich hat sich die Inflation zum ersten Mal seit Ausbruch des Iran-Krieges verlangsamt. Im Juni legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich nur um 2,0 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem weniger deutlichen Rückgang von 2,8 Prozent im Vormonat auf 2,3 Prozent gerechnet.