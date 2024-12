In Japan hat die Inflation im November wieder an Schwung gewonnen. Die Konsumentenpreise ohne Berücksichtigung der frischen Lebensmittel seien im Jahresvergleich um 2,7 Prozent gestiegen, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet. Im September und im Oktober hatte sich dieses Inflationsmass noch jeweils abgeschwächt.